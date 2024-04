Non si vendono abbastanza auto elettriche, Tesla licenzia il 10% dei lavoratori con una email

Tesla potrebbe licenziare oltre 14mila dipendenti: lo si apprende da una email che il patron della casa automobilista statunitense Elon Musk ha inviato ai propri lavoratori riferendo come l'azienda prevede di ridurre del 10 per cento l'organico nelle sue fabbriche in tutto il mondo "poiché la casa automobilistica è alle prese con un rallentamento della domanda di veicoli elettrici". Elon Musk ha citato "la duplicazione di ruoli e funzioni lavorative in alcune aree" come motivo dei tagli. Supponendo che i tagli si applichino a tutta l'azienda che lo scorso anno aveva oltre 140mila dipendenti (raddoppiati in tre anni), il licenziamento riguarderebbe più di 14.000 persone.

Tesla registra il suo primo trimestrale in calo da quattro anni e riporta numeri disastrosi nelle consegne di questo mese, deludendo le aspettative mentre la prossima generazione di Tesla non vedrà la luce fino al prossimo anno. "Mentre prepariamo l'azienda per la nostra prossima fase di crescita, è estremamente importante esaminare ogni aspetto dell'azienda per ridurre i costi e aumentare la produttività", ha scritto Musk nell'e-mail.

Ma il rallentamento nell'immatricolazione di veicoli elettrici non riguarda solo Tesla: la cinese BYD ha consegnato solo 300.114 veicoli elettrici a batteria nel primo trimestre, in calo del 43% rispetto agli ultimi tre mesi dello scorso anno, quando per un breve periodo divenne il principale venditore di veicoli elettrici al mondo. Produttori tra cui Volkswagen AG, General Motors Co. e Ford Motor Co. hanno ritardato, ridimensionato o del tutto cancellato i progetti di veicoli elettrici poiché i consumatori si oppongono ai prezzi ancora elevati e alla carenza di stazioni di ricarica.