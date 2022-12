Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 1 dicembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2022: Ariete

Cari ariete, è giunta l'ora di mettere fine alle discussioni nella vostra relazione o perlomeno evitate di frequentare persone che vi rendono agitati. Sul lavoro non siete molto convinti di quello che state facendo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2022: Toro

Cari toro, in amore verrete sorpresi positivamente dall'inizio di questo nuovo mese. Sul lavoro siete pieni di cose da fare e rischiate di commettere qualche errore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, se avete voglia di innamorarvi, cercate di creare le condizioni affinché questo avvenga. Sul lavoro non fatevi schiacciare dagli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 dicembre 2022: Cancro

Cari cancretti, siete un po' sottotono in amore, cerate di prendervi del tempo per ricaricare le batterie. Sul lavoro state andando un po' a rilento.



