Oroscopo Paolo Fox oggi 1 ottobre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 ottobre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 1 ottobre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 ottobre 2021: Ariete

Cari ariete, sta per cominciare un periodo intenso per voi dal punto di vista amoroso. Dal 7 del mese, infatti, Venere transiterà nel nostro segno regalando belle novità. Sul lavoro state facendo progetti per il futuro ma l'importante è non fermarsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1ottobre 2021: Toro Cari toro, ottobre è un mese in cui dovrete mettere le basi per le vostre relazioni. Per quanto riguarda il lavoro la luna è dissonante quindi il consiglio è quello di rimandare i progetti e le discussioni. Oroscopo Paolo Fox oggi 1ottobre 2021: Gemelli Cari gemelli, dal 7 di ottobre Venere sarà opposta quindi meglio chiarire subito con il patrner. Sul lavoro attenzione a non caricarsi troppe cose sulle spalle perché potreste risentirne con il tempo. Oroscopo Paolo Fox oggi 1ottobre 2021: Cancro Cari cancretti, in queste giornate siete alle prese con discussioni in famiglia perché state portando a casa un po' di agitazione dal lavoro. Ed è proprio quest'ultimo, infatti, che vi sta facendo soffrire un po' ma niente paura perché con il tempo tutto si chiarirà.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 1ottobre 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione