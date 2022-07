Oroscopo Paolo Fox oggi 11 luglio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 luglio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 11 luglio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 luglio 2022: Ariete

Cari ariete, l'amore procede nel migliore dei modi quindi godetevi questo periodo senza troppi pensieri. Sul piano lavorativo la voglia di fare è tanta e presto si accorgeranno tutti del tuo valore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 luglio 2022: Toro

Cari toro, prima di mettere fine a una storia d'amore sarebbe meglio riflettere bene. I single possono fare nuovi incontri e sul lato professionale arrivano nuove opportunità ma bisognerà anche fare tesoro degli errori del passato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 luglio 2022: Gemelli

Cari gemelli, la luna è opposta quindi massima attenzione oggi ai rapporti con gli altri. Sul lavoro bisogna tirare fuori tutta la propria creatività.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 luglio 2022: Cancro

Cari cancro, le stelle non vi sostengono molto in questa giornata dove però dovrete affrontare una scelta d'amore. Sul lavoro c'è un po' di stanchezza e anche un senso di non appartenenza.



