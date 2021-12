Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 dicembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2021: Ariete

Cari ariete, sfruttate questa bella luna nel segno per parlare con il partner ed esporgli tutte le vostre esigenze. Sul lavoro si procede bene con nuove idee da mettere in pratica nel prossimo futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2021: Toro

Cari toro, tenete a mente che le prossime due giornata saranno fondamentali per l'amore con una luna nel segno, il 14 e 15 dicembre che regalerà bellissime emozioni. Sul lavoro bisogna fare attenzione ai rapporti con i colleghi e a piccole questioni legali che potrebbero emergere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, le coppie vivranno questa giornata con una bella carica emotiva da vivere appieno. Sul lavoro c'è aria di relax ma meglio non adagiatevi sugli allori.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2021: Cancro

Cari cancretti, la giornata di oggi è ideale per l'amore ma sarebbe meglio rimandare a domani le scelte importanti. Sul lavoro potrebbero proporvi nuove collaborazioni.



