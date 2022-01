Oroscopo Paolo Fox oggi 13 gennaio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 gennaio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 gennaio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 gennaio 2022: Ariete

Cari ariete, in amore se non avete ancora trovato nessuno forse è perché non state proprio cercando persone nuove. Lasciatevi andare di più alle emozioni. Sul lavoro meglio non fare scelte troppo azzardate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 gennaio 2022: Toro

Cari toro, in amore potreste volere qualche sicurezza in più dal partner, soprattutto se siete insieme da tanto tempo. Sul lavoro, invece, attenzione a piccoli imprevisti e a spese di troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 gennaio 2022: Gemelli

Cari gemelli, la luna in ottimo aspetto vi regala bellissime emozioni oggi. Il lavoro, invece, procede bene soprattutto per chi ha voglia di recuperare il terreno perso e impegnarsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 gennaio 2022: Cancro

Cari cancretti, bisogna godersi le emozioni con leggerezza senza troppi pensieri e la luna nel segno darà una mano da questo punto di vista. Sul lavoro, invece, arrivano nuove proposte.



