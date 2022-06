Oroscopo Paolo Fox oggi 13 giugno 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 giugno 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 giugno 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 giugno 2022: Ariete

Cari ariete, la giornata di oggi inizia con una bella energia in amore. Per quanto riguarda il lavoro si è in una situazione di stasi ma già dalla settimana prossima inizieranno a muoversi un po' le acque.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 giugno 2022: Toro

Cari toro, attenzione alle tensoini d'amore che oggi si faranno sentire. Sul lavoro siete un punto di riferimento per gli altri quindi continuate così.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 giugno 2022: Gemelli

Cari gemelli, l'amore non sta regalando grandi emozioni in questo periodo e bisogna fare attenzione ai sentimenti che si provano o non si provano più per qualcuno. Sul lavoro avete accumlato un bel po' di stress.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 giugno 2022: Cancro

Cari cancretti, la giornata di oggi parla di emozioni da condividere con la persona amata. Sul lavoro tutto è stabile e non ci sono nè ostacoli da superare né rallentamenti nella vostra ascesa.



