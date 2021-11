Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 novembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre 2021: Ariete

Cari ariete, questa giornata porta inconti interessanti grazie a una luna in ottimo aspetto. Sul lavoro, bisogna portare avanti i propri progetti senza però attaccarsi troppo all'aspetto finanziario.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre 2021: Toro

Cari toro, in amore le coppie nate da poco possono confermarsi come storie importanti e sul lavoro, se siete a contatto con il pubblico, ne avrete delle belle.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore c'è un po' di confusione questo sabato e si rischia anche di discutere per un niente. Sul lavoro, le prossime 48 ore sono un po' particolari e sarebbe il caso di riflettere bene prima di agire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore la luna è favorevole e porta a vivere belle emozioni. Sul lavoro è giunta l'ora di spingere per un incontro che potrebbe portarvi proprio dove desiderate andare.



