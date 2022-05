Oroscopo Paolo Fox oggi 16 maggio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 maggio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 16 maggio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 maggio 2022: Ariete

Cari ariete, in amore questo è un periodo che lascia molta libertà d'azione, tutto sta in voi e in quello che desiderate. Sul lavoro, invece, è il momento giusto per chiedere un aumento o un avanzamento di carriera.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 maggio 2022: Toro

Cari toro, in amore attenzione perché oggi potreste essere in disaccordo con il partner. Sul lavoro tutto procede per il meglio e aspettatevi interessanti novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 maggio 2022: Gemelli

Cari gemelli, questo è il periodo delle emozioni quindi lasciatevi andare e non abbate remore. Sul lavoro c'è bisogno di qualche attenzione in più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 maggio 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore siete un po' svogliati ultimamente ma forse avete solo altre priorità. Per quanto riguarda il lavoro cercate di affidarvi alle vostre doti diplomatiche e attenzione a dosare bene le parole.



