Oroscopo Paolo Fox oggi 16 ottobre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 ottobre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 16 ottobre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 ottobre 2021: Ariete

Cari ariete, in amore c'è un netto miglioramento grazie anche al favore di Venere. Sul lavoro, invece, bisogna prendersi tutto il tempo per fare una scelta oculata e non rischiare di sbagliare solo a causa della fretta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 ottobre 2021: Toro

Cari toro, questo è un sabato che permette di recuperare in amore. Sul lavoro il periodo, invece, è piuttosto nervoso e sembra non riusciate a trovare pace. Bisogna pazientare un pochino.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 ottobre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore rischiate di riversare la vostra agitazione nella coppia. Lasciate libertà al partner e sul lavoro sappiate che il weekend vi permetterà di riposarvi dopo una settimana difficile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 ottobre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore le coppie che sono state in crisi possono recuperare con un fine settimana di pura passione. Sul lavoro cambiamenti in vista ma forse è meglio così.



