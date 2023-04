Oroscopo Paolo Fox oggi 2 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 aprile 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 2 aprile 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 aprile 2023: Ariete

Cri ariete, in questa giornata avrete una bella spinta dalle stelle per vivere forti emozioni, cercate di trascorrere del tempo con il partner o, se single, alla sua ricerca. Sul lavoro tutto procede bene, solo un po' di stress ma nulla più. Adesso, però, cercate di ricaricare le batterie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 aprile 2023: Toro

Cari toro, questa domenica parte con una grande voglia d'amore quindi sarete particolarmente affettuosi con il partner. Sul piano lavorativo c'è un po' di insoddisfazione, soprattutto per chi lavora come dipendente. Iniziate a cercare qualcosa di nuovo se non siete felici di ciò che state facendo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 aprile 2023: Gemelli

Cari gemelli, bisogna fare un po' di attenzione in amore perché c'è la possibilità di qualche battibecco con il partner. Sul lavoro non siete felicissimi dei risultati ottenuti finora ma aspettatevi belle proposte in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 aprile 2023: Cancro

Cari cancretti, bello questo cielo per chi ha già trovato l'amore ma anche per i single che possono contare su nuovi incontri interessanti. Sul lavoro continuate a impegnarvi al massimo per avere soddisfazioni e ricompense.



