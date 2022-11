Oroscopo Paolo Fox oggi 21 novembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 novembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 21 novembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 novembre 2022: Ariete

Cari ariete, questa settimana vi ha portato a fare chiarezza nel cuore e finisce con molta serenità in amore. Sul lavoro arrivano buone notizie e ci sarà modo di fare un bel salto di qualità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 novembre 2022: Toro

Cari toro, l'amore non sta andando al massimo, però qualche miglioramento c'è e ora è il momento di goderselo, anche se piccolo. Sul lavoro tutto procede bene anche se le cose migliori arriveranno con il nuovo anno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 novembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, avete vissuto una settimana non proprio brillante in amore ma dalla prossima si recupera. Sul lavoro avete sempre questa voglia di dire cosa pensate ma a volte sarebbe meglio tenerselo per sé.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 novembre 2022: Cancro

Cari cancretti, con le stelle dalla vostra parte non potete che lasciarvi andare ai piaceri dell'amore. Sul lavoro dopo un piccolo stop arrivano bei miglioramenti, avanti così.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 21 novembre 2022 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione