Oroscopo Paolo Fox oggi 22 settembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 22settembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 22 settembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 settembre 2021: Ariete

Cari ariete, in amore ci vuole un bel po' di prudenza e lo stesso vale dal punto di vista lavorativo. Quella di oggi è una giornata un po' ambigua ma da domani andrà meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 settembre 2021: Toro Cari toro, attenti a non perdere la pazienza in amore perché potrebbe succedere. Per quanto riguarda il lavoro, bisogna restare concentrati al massimo. Oroscopo Paolo Fox oggi 22 settembre 2021: Gemelli Cari gemelli, siamo vicini alla fine di un momento di crisi sulla sfera amorosa ma anche lavorativa. Finalmente, infatti, state iniziando a ritrovare un nuovo equilibrio. Oroscopo Paolo Fox oggi 22 settembre 2021: Cancro Cari cancretti, bisogna ritrovare un po' di serenità in amore che sembra aver lasciato troppo spazio alle ansie. Dal punto di vista lavorativo evitate le polemiche e iniziate a risolvere i problemi.



