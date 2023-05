Oroscopo Paolo Fox oggi 23 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 maggio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 23 maggio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 maggio 2023: Ariete

Cari ariete, torna una forte voglia di amare e rimettersi in gioco in una nuova relazione quindi sfruttate il favore delle stelle per dare un nuovo slancio alla vostra vita amorosa. Sul lavoro meglio essere piuttosto diplomatici oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 maggio 2023: Toro

Cari toro, è arrivato il momento di lasciarsi andare un po' di più in amore e superare una crisi che finora vi ha tormentato un po'. Dal punto di vista lavorativo tirate fuori tutto il vostro spirito di sacrificio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 maggio 2023: Gemelli

Cari gemelli, l'amore non sta andando benissimo e sentite una forte lontananza da parte del partner. Cercate di capire quali sono i problemi della vostra relazione e agite di conseguenza. Sul lavoro è arrivato il momento di dimostrare agli altri tutto il vostro valore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 maggio 2023: Cancro

Cari cancretti, arriva un po' di serenità nella vita di coppia, sfruttatela per godervi un po' di tempo di qualità con il partner. Sul lavoro meglio farsi valere e imporre le proprie condizioni.



