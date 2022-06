Oroscopo Paolo Fox oggi 25 giugno 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 giugno 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 25 giugno 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 giugno 2022: Ariete

Cari ariete, questo sabato porta belle emozioni e anche qualche evento inaspettato. Lasciatevi travolgere dalle sorprese in amore e sul lavoro, non fidatevi di tutti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 giugno 2022: Toro

Cari toro, in amore attenzione a qualche scaramuccia, ma niente di troppo grave. Sul lavoro potrebbe insorgere qualche problemino da affrontare con la massima calma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 giugno 2022: Gemelli

Cari gemelli, godetevi questo weekend con le stelle a favore. Sul lavoro, invece, aspettatevi novità davvero interessanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 giugno 2022: Cancro

Cari cancretti, anche se ultimamente il vostro cuore è un po' ballerino, questo periodo inizia a essere migliore per l'amore. Sul lavoro continuare a impegnarvi al massimo.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 25 giugno 2022 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione