Oroscopo Paolo Fox oggi 25 marzo 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 25 marzo 2024? Cosa c’è da aspettarsi, per i dodici segni zodiacali, in questo inizio di nuova settimana? Il lunedì sarà più faticoso per qualcuno e più fortunato per qualcun altro, ma quali sono i segni che in questo momento godono del maggiore favore delle stelle? Scopriamolo con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, lunedì 25 marzo 2024, in onda tutte le mattine, sulle frequenze di Radio Lattemiele. Ed ecco, segno per segno, le previsioni della giornata. E, come sempre, tenete bene a mente il prezioso consiglio dell’astrologo più seguito d’Italia: leggete e poi, non credete ma verificate! E ora scopriamo nel dettaglio cosa ci riservano le stelle secondo Paolo Fox per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 marzo 2024: Ariete

Cari ariete, questo cielo vi premia assolutamente, avete dalla vostra stelle bellissime. Se avete in ballo un progetto che sia di lavoro o di vita o di coppia, sappiate che da qui all'estate sarà possibile realizzarlo. Sfruttate questo momento, tra oggi e domani il cielo è ancora più bello per voi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 marzo 2024: Toro

Cari toro, a volte per stare meglio bassa liberarsi di persone e situazioni lavorative. Giove è entrato nel tuo segno con l'intenzione di ripulire la tua vita da tutto quello che non andava più. Non è una cosa facile da portare avanti, fare piazza pulita serve a fare posto a nuove cose, la vostra missione in questo momento è riconoscere una vostra nuova identità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 marzo 2024: Gemelli

Cari gemelli, questa è una giornata che vi aiuta aprendo una settimana che invece vi porterà qualche dubbio. Mercurio mette in discussione i rapporti, anzi, meglio, li verifica. In coppia ci vuole pazienza, potrebbero esserci problemi legati alle finanze, per esempio un solo stipendio in casa o spese impreviste. Cercate di essere comprensivi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 marzo 2024: Cancro

Cari cancro, qualcosa oggi e ancora per diversi giorni, risveglia l'amore, forse anche un desiderio, non desiderare però persone impossibili, lontante nè che tornino dal vostro passato, guardate a ciò che è possibile raggiungere oggi. Vi anticipo già un inizio di aprile tormentato, quindi se dovete fare scelte importanti muovetevi ora.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 marzo 2024: Leone

Cari Leone, questa giornata aiuta un bel recupero, spero che i problemi personali e famigliari si stiano risolvendo perchè è chiaro che ognuno ha la situazione, ma nel cielo del leone nei messi scorsi possono esserci stati dei problemi famigliari, dei nodi da affrontare e sciogliere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 marzo 2024: Vergine

Cari vergine, oggi vi sostiene una bella luna attiva, entro maggio dovrete fare scelte di lavoro ma già questa settimana, fal punto di vista professionale, vi porterà qualcosa di più. Le proposte che arrivano ora sono particolari, nutrite dei dubbi ma se avete delegato troppo negli ultimi tempi, ora potreste accorgervi che avete fatto un errore di valutazione. Lavoro e soldi sono in questo momento per voi una priorità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 marzo 2024: Bilancia

Cari bilancia, le tensioni degli ultimi mesi sono utili, nel senso che vi hanno spronato ad agire, ma il lavoro non è completo, e le situazioni nervose non sono affatto finite, anzi. I primi dieci giorni di aprile per voi saranno caratterizzati da grandi tensioni ma vi daranno anche la grinta necessaria per spazzare via ciò che non va.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 marzo 2024: Scorpione

Cari scorpione,possibilità di fare grandi amicizie che si trasformano in qualcosa di più se vorrete. L'amore va molto bene, e non sprecate questa venere favorevole, anche per amicizie amorose non solo per storie di lunga data, solide e importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 marzo 2024: Sagittario

Cari sagittario, il futuro è tutto nella vostra vita, voi siete persone che guardano sempre avanti, fanno sempre programmi, hanno un'infinità di piani e progetti, e questo atteggiamento lungimirante vi tiene giovani e entusiasti. Anche oggi archietetterete qualcosa in cui buttarvi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 marzo 2024: Capricorno

Cari capricorno, dovete vivere emozioni sincere in questo momento, negli ultimi mesi qualcuno di voi è stato forse vittima di tradimenti che hanno lasciato il segno, ma questo non è un motivo per chiudere le porte all'amore. Chi è giovane ha possibilità di trasferirsi, cambiare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 marzo 2024: Acquario

Cari acquario, è facile oggi risentire di forze che scarseggiano, avete un pò di calo fisico, attenzione alimentazione, e fate il punto della situazione in ambito finanziario, la stanchezza si fa sentire ma è passeggera. Entro l'estate grande evento in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 marzo 2024: Pesci

Cari Pesci, oggi siete passionali più che mai,e quindi ora dovete fare nuove scelte basate sull'istino, sul cuore. Intorno al 28 marzo si presenteranno grandi occasioni in amore. Creatività che torna e vi dà una marcia in più sul lavoro.