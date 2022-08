Oroscopo Paolo Fox oggi 4 agosto 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 agosto 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 4 agosto 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 agosto 2022: Ariete

Cari ariete, questa giornata porta qualche discussione nella vita di coppia ma non preoccupatevi perché tutto si sistemerà a breve. Sul lavoro avrete modo di capire se c'è bisogno di modificare qualcosa o sta andando tutto bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 agosto 2022: Toro

Cari toro, oggi avete la luna opposta quindi attenzione a qualche cambio d'umore improvviso. Siete stanchi e questo si riflette sia sulla vita personale che professionale. Sul lavoro c'è molta agitazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 agosto 2022: Gemelli

Cari gemelli, cercate di farvi scivolare le cose di dosso e non pensate solo al lavoro, dedicate un po' di tempo in più anche all'amore. Attenzione alle finanze perché forse state spendendo un po' troppo ultimamente.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 agosto 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore, con Venere nel segno, potrete esprimere tutta la vostra sensualità. Sul lavoro è un momento di stallo ma non fatevi prendere dalle crisi esistenziali perché comunque tutto procede bene.



