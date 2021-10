Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 5 ottobre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2021: Ariete

Cari ariete, la giornata inizia bene per l'amore anche se, nel pomeriggio, qualcuno potrebbe crearvi dei problemini. Sul lavoro attenzione alla competizione con gli altri anche se nelle sdife voi date sempre il meglio di voi, quindi, niente paura.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2021: Toro Cari toro, la giornata di oggi va sfruttata, soprattutto nelle prime ore, per parlare con il partner. Dal pomeriggio, poi, si diventerà più polemici. Sul lavoro, attenzione ai nuovi progetti che si rivelano importanti. Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2021: Gemelli Cari gemelli, in amore torna la fase di stabilità quindi via libera ai sentimenti, soprattutto se sentite di avere affianco la persona giusta. Sul lavoro, risolvete le controversie. Oroscopo Paolo Fox oggi 5 ottobre 2021: Cancro Cari cancretti, in amore nel pomeriggio ci sarà un piccolo stop da affrontare a causa di attriti con il partner. Attenzione anche alle spese di troppo perché Mercurio contrario non aiuta. Bisogna fare più economia.



