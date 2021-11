Oroscopo Paolo Fox oggi 6 novembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 novembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 6 novembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 novembre 2021: Ariete

Cari ariete, in amore dopo tante discussioni è arrivato il momento di stare calmi. Sul lavoro attenzione al denaro che andrebbe gestito con più cautela.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 novembre 2021: Toro

Cari toro, in amore è giunta l'ora di fare il punto della situazione e capire in che direzione andare. Per quanto riguarda il lavoro bisognerà risolvere alcuni problemi emersi da poco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 novembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, la luna è opposta quindi potrebbe capitare che qualcosa oggi non vada proprio come vorreste. Sul lavoro se cercate una nuova occupazione meglio aspettare la settimana prossima.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 novembre 2021: Cancro

Cari cancretti, Venere è opposta e forse voi siete innamorati di qualcuno che non vi corrisponde. Sul lavoro tutto procede bene ma attenzione alle spese.



