Oroscopo Paolo Fox oggi 7 agosto 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 agosto 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 7 agosto 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 agosto 2022: Ariete

Cari ariete, questo è un periodo di alti e bassi e in amore ci sono stati dei momenti di disagio. Piano piano le cose iniziano a migliorare ma dovete imparare a parlare chiaro e dire quello che pensate. Sul lavoro tutto procede bene, avanti così.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 agosto 2022: Toro

Cari toro, in amore non è il migliore dei periodi e dovreste cercare di essere un po' meno orgogliosi. Sul lavoro prendetevi una pausa per ricaricare le batterie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 agosto 2022: Gemelli

Cari gemelli, cercate un po' più il dialogo con il vostro partner per migliorare la vita di coppia. Sul lavoro imparate anche a fare qualche passo indietro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 agosto 2022: Cancro

Cari cancretti, bella questa estate per l'amore che regala bellissime emozioni e se siete ancora single troverete presto una persona speciale. Sul lavoro tutto procede bene, mantenete questo atteggiamento.



