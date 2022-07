Oroscopo Paolo Fox oggi 7 luglio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 luglio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 7 luglio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 luglio 2022: Ariete

Cari ariete, è arrivato il momento di tirare fuori il vostro asso nella manica in amore. Sul lavoro pensate a un obiettivo alla volta e vedrete che la confusione sparirà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 luglio 2022: Toro

Cari toro, in amore avete perso un po' di motivazione ma niente paura è solo un momento passeggero. Sul lavoro le opportunità sono tante, adesso bisogna scegliere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 luglio 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore potreste stare mettendo in dubbio tutto ma riflettete bene. Sul lavoro siete sotto stress e tutto risulta insormontabile, forse è arrivato il momento di prendersi una pausa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 luglio 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore andrà meglio dalla prossima settimana, per adesso bisogna avere pazienza e ricaricare le batterie. Sul lavoro sei sempre troppo disponibile, fatti rispettare di più.



