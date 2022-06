Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 9 giugno 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2022: Ariete

Cari ariete, la luna è opposta oggi quindi massima attenzione nei rapporti con gli altri. Sul lavoro vi sentite stanchi quindi meglio evitare di strafare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2022: Toro

Cari toro, i single del segno potrebbero fare incontri interessanti quindi, occhi aperti. Sul piano lavorativo se c'è stato qualche problema, risolverlo oggi sarà un gioco da ragazzi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2022: Gemelli

Cari gemelli, non ingigantite le discussioni con il partner, cercate, invece, di ridimensionare tutto. Sul lavoro avete le stelle a favore e potete fare grandi cose.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 giugno 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore c'è un po' di malumore ma cercate di non farvi condizionare troppo dalle discussioni. Sul lavoro arrivano finalmente belle notizie.



