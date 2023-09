Trasformare cantine e garage in appartamenti: la proposta di Lega e FdI

Destinare cantine e garage a scopo abitativo. È questo il senso della proposta che è stata formalmente presentata in regione Lazio e su cui, quindi, il consiglio dovrà confrontarsi. L’iniziativa, che prevede l’utilizzo di spazi seminterrati anche per scopi associativi e commerciali, è stata depositata dalla consigliera regionale di Fratelli d’Italia Micol Grasselli ed ha già incassato il sostegno di alcuni colleghi del partito di Meloni, come Edy Palazzi, Marika Rotondi ed Alessia Savo. "La proposta di legge – ha spiegato la consigliera regionale Grasselli - introducendo norme in materia di recupero di spazi edilizi inutilizzati, punta a rendere abitabili vani e locali seminterrati come magazzini, garage o cantine, dunque senza ricorrere all'utilizzo di lotti di terreno inedificati e di fatto contrastando il consumo di suolo".

La proposta quindi, nelle intenzioni di chi l’ha depositata, avrebbe la funzione di limitare quella cementificazione che, nel Lazio ed in particolare a Roma, ogni anno continua a sottrarre terreni diversamente impiegabili. Nella capitale, secondo dati Ispra, ogni anno viene costruita una superficie pari a 150 campi da calcio. L’iniziativa normativa non è spinta soltanto dall’intento di salvaguardare il suolo regionale non ancora edificato.

"L'iniziativa – ha chiarito la consigliera Grasselli – si pone l'obbiettivo di contribuire alla ripresa del settore edile caratterizzato da un lungo periodo di crisi, coniugando dunque le esigenze di rispetto dell'ambiente con lo sviluppo dell'economia e delle imprese del Lazio". Alla base della proposta di legge, quindi, ci sono due finalità chiare: una di matrice economica, a sostegno ad esempio del settore specializzato nelle ristrutturazioni, ed un’altra di afflato più ecologista.

"Tra gli obbiettivi della proposta - ha aggiunto la consigliera regionale di Fratelli d’Italia –c'è inoltre la volontà di favorire il contenimento dei consumi energetici; ogni progetto di recupero ad uso abitativo dei vani e dei locali ad uso residenziale, terziario o commerciale deve infatti prevedere interventi di isolamento termico, risparmio idrico e di ricorso a fonti energetiche rinnovabili". La proposta, appena depositata, ha quindi iniziato il suo percorso per trasformarsi in una norma regionale. Difficile pensare che possa restare sotto silenzio.