I parlamentari che si aumentano lo stipendio di 2mila euro

I presidenti dei gruppi parlamentari di Montecitorio avranno un aumento di stipendio: 2.226,92 euro lordi al mese, 1269,34 euro netti. È quanto deciso dall'Ufficio di presidenza della Camera. Si tratta, si legge nella delibera approvata, di una indennità aggiuntiva, pari a quella corrisposta ai presidenti di commissione. "A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai Presidenti dei Gruppi parlamentari è corrisposta un'indennità d'ufficio nella stessa misura di quella spettante ai Presidenti di Commissione", recita l'articolo 1 della delibera approvata. L'indennità arriverà anche per i presidenti delle componenti del gruppo Misto, ma ridotta alla metà.

Per il 2023 l'indennità aggiuntiva sarà a carico dei bilanci dei singoli gruppi parlamentari. Dal 2024 l'indennità sarà erogata direttamente dalla Camera. Le risorse necessarie saranno prelevate dal contributo concesso ai gruppi parlamentari e quindi, viene spiegato, l'operazione sarà a saldo invariato, che non pesa sul bilancio della Camera ma che riguarda la gestione dei fondi dei gruppi parlamentari, si spiega nel documento, e che è stata presa dall'ufficio di presidenza di Montecitorio. Ma non all'unanimità. A quanto viene riferito all'Adnkronos, infatti, avrebbero votato a favore il centrodestra e Movimento 5 Stelle, mentre Pd, Verdi-Sinistra e Roberto Giachetti di Iv si sono astenuti.

