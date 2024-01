Le case di Vittorio Sgarbi sono state perquisite: ecco cosa sappiamo

Guai in vista per Vittorio Sgarbi. Nella giornata del 12 gennaio sono state perquisite le abitazioni del sottosegretario alla Cultura, indagato per riciclaggio di beni culturali dalla procura di Macerata per la vicenda del quadro “La cattura di San Pietro” del pittore del seicento Rutilio Manetti. I militari hanno perquisito tre abitazioni del critico d'arte, che respinge ogni accusa e che ha consegnato spontaneamente il dipinto. È stato quindi Sgarbi a consegnare agli inquirenti il dipinto, che nei prossimi giorni sarà sottoposto a perizia. Il sequestro probatorio della tela, infatti, è un atto dovuto dopo l'apertura di un fascicolo a carico di Sgarbi, che risulta indagato per riciclaggio di ben culturali. Il dipinto sarebbe stato rubato nel 2013 dal castello di Buriasco in Piemonte, ma nel 2021 sarebbe riapparso in una mostra di Lucca in una versione definita "inedita" di proprietà di Sgarbi. C'è infatti una particolarità: il dipinto in possesso di Sgarbi presenta una fontana, che secondo l'accusa sarebbe stata disegnata da un falsario, non identificato, sulla tela ritenuta originale dagli inquirenti.

Nel corso delle operazioni, estese anche ai domicili romano e marchigiano del critico d'arte, cui hanno collaborato anche le parti in causa, sono stati sequestrati anche dispositivi telematici, informatici e documentali inerenti l'indagine in corso. Secondo quanto si legge nella nota dei Carabinieri Tpc, l'opera sarebbe il provento di furto avvenuto presso il castello di Buriasco ai danni della proprietaria Margherita Buzio, denunciato il 14.02.2013 ai carabinieri di Vigone (To), in concorso con persone allo stato ignote. Le perquisizioni hanno portato al sequestro del dipinto per i successivi riscontri scientifici, dipinto che è stato trovato dalle autorità presso magazzini di Ro Ferrarese, in provincia di Ferrara, nella disponibilità della Fondazione "Cavallini-Sgarbi" assieme a una copia in 3D, fatta eseguire da un laboratorio di Correggio.