"Neonazisti? Bisogna picchiarli", bufera su Raimo. Insulti dagli ultras Lazio

"Cosa bisogna fare con i neonazisti? Per me bisogna picchiarli". È questa la frase pronunciata da Christian Raimo, ospite da David Parenzo a L’aria che tira su La7, che ha scatenato intorno al docente e scrittore una vera e propria bufera social e non solo.

Bufera su Christian Raimo

Sul web in tanti, da destra ma non solo, criticano quanto detto dall’ex assessore alla Cultura di Montesacro facendo notare in particolare il suo ruolo di insegnante. "E’ questo che insegna ai suoi studenti?" chiede un utente su X. "Per me è una cosa gravissima" interviene un altro, mentre altri utenti chiedono l’intervento del ministro Giuseppe Valditara. "Deve essere radiato dall'insegnamento. Io sono antifascista e antinazista da sempre – si legge in un altro tweet - qui il vero nazista è Raimo che usa parole da squadrista".

Interrogazione sul docente

E la questione potrebbe presto arrivare anche in Parlamento. Rossano Sasso, ex sottosegretario all’Istruzione, ha infatti annunciato un’interrogazione parlamentare. "Questo signore, tale Raimo, cerca visibilità e meriterebbe solo indifferenza. Ma oggi ho scoperto che è un docente e che in classe istigherebbe alla violenza. Se inciti alla violenza non puoi insegnare, caro 'collega della Salis'. Interrogazione in arrivo per tale "insegnante"."

Ultras Lazio contro Raimo

E ieri per Raimo sono arrivati anche gli insulti dagli ultras Lazio, eredi degli Irriducibili, la frangia più accesa della tifoseria biancoceleste che mai ha nascosto le proprie simpatie per l’estrema destra. "Raimo maiale. Quanno te pare" lo striscione esposto a Ponte Milvio prima della gara casalinga con la Juventus. "I neonazisti della S.S. Lazio. Gli stessi che magari assaltano le sedi dei sindacati. Chissà se la società dice due robe" ha commentato sul proprio profilo social il docente e scrittore invitando il club a condannare il gesto.

