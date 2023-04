"Cittadini, armatevi e partite!": il nostalgico festeggiamento del neo sindaco

Festeggiamento in stile "Piazza Venezia", per il neo sindaco di Faedis, in provincia di Udine, che ha pensato a un modo decisamente particolare per ringraziare gli elettori. "Cittadini, armatevi e partite!", ha urlato Luca Balloch, con tanto di fascia tricolore indossata, mentre è su una piattaforma. Il primo cittadino di Faedis ha scelto di celebrare in modo particolare la vittoria alle elezioni che lo hanno posto alla guida del piccolo comune in provincia di Udine.

Il festeggiamento è stato immortalato con lo smartphone dai presenti, che hanno poi condiviso i video sui social network.