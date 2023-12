Il consigliere comunale salta sul tavolo e minaccia: "Devi essere corretto"

Sembra uno spazio gestito da adolescenti: è in realtà un Consiglio comunale. Tensione alle stelle a Palermo dove, il consigliere di Fdi Giuseppe Milazzo, al culmine di un'accesa discussione, è saltato sul tavolo della presidenza. Milazzo ha provato anche a strappare il microfono dalle mani del vicepresidente vicario Giuseppe Mancuso, che in quel momento stava guidando l'assise, in assenza del presidente Giulio Tantillo.

L'ira del consigliere sarebbe nata dallo stallo dei lavori dell'attuale maggioranza con un calendario fermo su molti lavori. In questo contesto oggi sarebbe nato il diverbio tra Milazzo e Mancuso, col primo che in assenza di presidente e vice, si è ritrovato da consigliere anziano per voti a chiamare l'appello e, una volta constatata la mancanza del numero legale, a dichiarare chiusa la seduta.

Successivamente Mancuso, però, è rientrato in aula e ha deciso di richiamare l'appello, suscitando le proteste di Milazzo che prima ha invocato un "richiamo alla legge" e poi è balzato sulla cattedra, colpendo anche la mano di Mancuso che stava reggendo il microfono. "Tu devi essere corretto", ha gridato Milazzo. "Tu ha calar'i manu", ha risposto Mancuso, invitando il collega con un'espressione dialettale a togliere le mani di dosso.

“Uno spettacolo indecoroso – ha commentato il presidente Mancuso - Una reazione ingiustificabile ancora di più da parte di una persona che rappresenta le istituzioni. Chiedo scusa alla città, si parla tanto di violenza per strada e diamo spettacolo di violenza anche dentro l’aula del Consiglio comunale”.

