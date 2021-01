Il premier Conte è salito al Quirinale da Mattarella

Il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo si apprende da fonti di maggioranza che fanno sapere che si è trattato di un incontro interlocutorio. Al centro del colloquio, secondo quanto si apprende, il punto sulla situazione politica.

Dal Quirinale in queste ore convulse si osserva con attenzione e preoccupazione come la crisi di governo possa essere gravissima in piena emergenza Covid. Certo è, si fa notare, che se Conte avesse una nuova maggioranza il presidente della Repubblica non potrebbe che prenderne atto.

++ articolo in aggiornamento ++

Crisi di governo: le ultime notizie

Intanto è attesa per il pomeriggio una conferenza stampa di Matteo Renzi in cui il leader di Italia Viva spiegherà la posizione del suo gruppo parlamentare (30 deputati, 18 senatori). Ieri sera il consiglio dei ministri ha dato il via libera al Recovery Plan, con l'astensione delle ministre renziane Teresa Bellanova ed Elena Bonetti che ora, a meno di clamorosi colpi di scena, sono in predicato di lasciare i loro posti al governo.

La seduta terminata all'una di notte non è stata priva di tensioni. Le ministre di Iv hanno ammesso che sul Piano sono stati fatti "passi in avanti" ma "rimangono troppe le criticità" in un testo giudicato in "drammatico ritardo" sulle urgenze del Paese. Italia Viva è anche tornata a chiedere l'attivazione del Mes sanitario, su cui il premier Giuseppe Conte ha detto ancora 'no', con toni estremamente duri.

A questo punto la strada della rottura tra Renzi e Conte sembra segnata. Il senatore fiorentino, intervenuto a 'Cartabianca' mentre era in corso la seduta, è stato chiaro. Le decisioni saranno annunciate in giornata, aggiungendo però, chiaramente, che considera finita l'esperienza in maggioranza del suo partito.

Sempre oggi è atteso l'ok al nuovo decreto Covid e lo scostamento di bilancio (in Cdm domani): decreti urgenti che potrebbero far rinviare l'apertura formale della crisi. E dare tempo ai pontieri per cercare di ricucire lo strappo. Secondo quanto si apprende sarebbe in corso un tentativo di mediazione per scongiurare l'apertura di una crisi di governo. Al momento diverse fonti parlamentari assicurano che soprattutto da parte del Pd si stia cercando di riavvicinare le posizioni di Renzi e Conte. Ma da Italia viva ribadiscono di non aver ricevuto ancora alcun segnale da palazzo Chigi e lasciano intendere di aspettarselo prima delle 17,30, quando Renzi e le ministre Bellanova e Bonetti dovrebbero fare il loro annuncio se restare o meno nel governo.

Grillo: "Serve patto fra costruttori"

In mattinata il fondatore del M5S, Beppe Grillo aveva espresso in una lettera aperta ai partiti di maggioranza e opposizione, l'auspicio a stringere un patto per il bene del Paese, per uscire dall'impasse, un 'patto fra costruttori'.

Intanto è l'ex pentastellato, oggi senatore del Gruppo Misto, Gregorio De Falco, a svelare i retroscena della formazione di un gruppo di responsabili pronto a sostenere il governo in caso di un passo a lato da parte di Italia Viva. "La moglie di Mastella mi ha cercato chiedendomi di far parte di un gruppo di responsabili per sostenere Conte - dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora - Questo avveniva qualche giorno fa. Pare siano una dozzina, un po' dappertutto, anche in Forza Italia".