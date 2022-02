Election Day: per amministrative e referendum si voterà lo stesso giorno?

Un giorno unico in cui votare per il referendum sulla giustizia e le elezioni amministrative? Un'ipotesi che sta prendendo corpo, soprattutto per il suo risvolto economico: l'election day infatti consentirebbe di risparmiare un bel "gruzzoletto". A confermarlo è il sottosegretario all'Interno della Lega, Nicola Molteni: "L'idea di un election day che accorpi amministrative a referendum sulla giustizia è assolutamente sostenibile: è già stato fatto nel 2009, consentirebbe un risparmio importante, quantificato in circa 200 milioni di euro, e quindi, secondo me, è una ipotesi che può essere tranquillamente caldeggiata. Credo che sia un`occasione che non possa essere sprecata, e che l`ipotesi dell`election day sia sostenibile tecnicamente e amministrativamente, lo si è già fatto. Mi auguro che non ci sia un no a priori".

"Evidentemente - ha aggiunto Molteni - visto che ci sono già in programma le Amministrative, con l`accorpamento si risparmierebbe una chiusura delle scuole. Anche se ritengo che l`elemento più importante è che si risparmierebbero cifre considerevoli. Credo ci siano tutte le condizioni perché il primo turno delle Amministrative possa coincidere con i referendum. Serve una norma, e spero ci sia la sensibilità di capire che quella norma sarebbe giusta e opportuna".

Nella giornata di ieri anche il vicepresidente leghista del Senato, Roberto Calderoli si è espresso sul tema: "Penso che ci siano motivazioni di assoluto buon senso" nella scelta di un election day per i referendum e le amministrative. ''Accorpando le due elezioni ci sarà una notevole riduzione della spesa e un notevole disagio in meno, perchè ragionevolmente si terranno in primavera e l'impatto sul mondo scolastic sarebbe molto ridotto''.