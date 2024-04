L'accordo Forza Italia Svp: Tajani completa lo scippo dell'Alto Adige

Forza Italia aggiunge la carta Alto Adige sul tavolo delle prossime elezioni europee. Una conferenza annunciata conferma parte della strategia elettorale azzurra e mette un punto sullo spostamento politico a destra della regione. Martedì 16 aprile, nella sede di Forza Italia, il segretario nazionale e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sarà in conferenza stampa proprio col segretario della Sudtiroler Volkspartei (Svp), Philipp Achammer. Dopo l'alleanza al consiglio provinciale con Lega e Fratelli d'Italia, ora l'Svp si avvicina anche al partito azzurro.

Il cambio di Svp, da sinistra a destra: ora il patto con Forza Italia

Sudtiroler Volkspertartei è il partito autonomista dell'Alto Adige e il più popolare della provincia autonoma di Bolzano in cui governa da sempre. Storicamente, Svp ha stretto alleanze con partiti di centro e centrosinistra ma la tradizione è stata interrotta nel 2018 con l'appoggio della Lega.

Tuttavia, se l'avvicinamento alla Lega poteva essere spiegato con l'affinità politica sulle istanze autonomiste, l'alleanza di gennaio 2024 con Fratelli d'Italia per l'elezione della giunta Kompatscher ha causato critiche e proteste. Ora arriva il patto con Forza Italia.

A sua volta il partito guidato da Tajani vuole diventare stabilmente il secondo partito della coalizione di maggioranza a discapito della Lega, radunando i voti dei centristi italiani sotto il simbolo del Ppe, il Partito popolare europeo.

"Sto cercando di costruire attorno a Forza Italia la casa del Partito popolare europeo - aveva detto Tajani a Quarta Repubblica - stiamo concludendo l'accordo con Noi Moderati, Claudio Scajola e una serie liste civiche di area popolare, e stiamo concludendo la trattativa di apparentamento con la Sudtiroler Volkspartei. Forza Italia vuole essere la 'madre' delle forze del Partito popolare europeo, che si aggregano per essere più forti in Europa".

Programma elettorale di Forza Italia e candidatura di Tajani alle europee: quando si saprà

Il programma elettorale delle europee, il regolamento per i congressi comunali e quello per le "case azzurre", ovvero le sedi forziste per gli iscritti all'estero. Questi i tre punti all'ordine del giorno del Consiglio nazionale di Forza Italia convocato dal segretario nazionale Antonio Tajani per sabato 20 aprile, alle 11, all'hotel Parco dei principi di Roma.

Sarà l'occasione per capire se il vicepremier scenderà in campo per la sfida di Bruxelles. Da giorni Tajani va dicendo che al consiglio nazionale scioglierà la riserva: secondo le ultime indiscrezioni il segretario nazionale azzurro dovrebbe ufficializzare la sua candidatura come capolista in 4 circoscrizioni su 5. Non dovrebbe correre solo nelle Isole.