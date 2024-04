Il governo dedica un francobollo a Silvio Berlusconi

Cosa hanno in comune San Tommaso D'Aquino, frate domenicano amante della vita austera, Giacomo Matteotti, che diede la vita per combattere la dittatura fascista e la corruzione nello Stato e Silvio Berlusconi? Sulla carta praticamente nulla, se non l'appartenenza al genere umano. Questo prima dell'ultimo Consiglio dei Ministri del Governo Meloni, che ha inserito il fondatore di Forza Italia tra le figure a cui sarà dedicato un francobollo a un anno esatto dalla sua morte, avvenuta il 12 giugno scorso.

Esultano la vicepresidente del Senato e senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli e il collega deputato Paolo Emilio Russo, promotori dell'iniziativa: "Il francobollo dedicato al presidente Silvio Berlusconi, che sarà emesso a un anno dalla sua scomparsa - spiegano - è il giusto riconoscimento a un grande italiano che ha servito e onorato la Repubblica in tutti i ruoli che ha ricoperto: imprenditore, uomo di sport, leader politico e statista. Ringraziamo la presidente Meloni e tutto il Cdm per aver accolto la proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e della sottosegretaria delegata Fausta Bergamotto".

Tutte le emissioni commemorative decise dal Governo

"Fra le emissioni commemorative, - spiega la nota di Palazzo Chigi - i francobolli indicati nello schema di decreto sono dedicati a Guglielmo Marconi, nel 150esimo anniversario della nascita, San Tommaso d'Aquino, nel 750esimo anniversario della scomparsa, Giacomo Puccini, nel centenario della scomparsa, Giovanni Gentile, nell'80esimo anniversario della scomparsa, Giacomo Matteotti, nel centenario della scomparsa, Giuseppe Tatarella, nel 25esimo anniversario della scomparsa, Libero Grassi, nel centenario della nascita, Sante Zennaro, Alberto Manzi, nel centenario della nascita, Carlo Melograni, nel centenario della nascita, Franco Basaglia, nel centenario della nascita, Eleonora Duse, nel centenario della scomparsa, Marsilio Ficino, Silvio Berlusconi a un anno dalla scomparsa".