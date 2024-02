Il generale Vannacci sospeso. "Compromette prestigio e reputazione dell'Amministrazione"

Sospensione disciplinare dall'impiego per 11 mesi, "con conseguente uguale detrazione di anzianità e dimezzamento dello stipendio". È questa la sanzione applicata dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, al generale Roberto Vannacci. La decisione è stata presa in esito al procedimento disciplinare di Stato avviato lo scorso 30 ottobre. Crosetto aveva definito "farneticazioni" le posizioni del generale, criticando l'eccessiva visibilità data ad ogni sua esternazione.

A renderlo noto è Giorgio Carta, avvocato di Vannacci, che aggiunge: ''La sanzione stigmatizza le circostanze della pubblicazione del libro 'Il mondo al contrario' che avrebbe asseritamente denotato 'carenza del senso di responsabilità' e determinato una 'lesione al principio di neutralità/terzietà della Forza Armata', 'compromettendo il prestigio e la reputazione dell'Amministrazione di appartenenza e ingenerando possibili effetti emulativi dirompenti e divisivi nell'ambito della compagine militare'''. Carta ha poi annunciato l'immediato ricorso al Tar del Lazio per chiedere una sospensiva: il provvedimento, ha spiegato, è "in contrasto con il diritto alla libera manifestazione del pensiero garantito a tutti i cittadini, compresi i militari".

Le inchieste sul generale

Il provvedimento del ministero della Difesa cade in un momento non facile per il generale Roberto Vannacci. Sono infatti quattro le inchieste che lo vedono coinvolto. Ultimo, in ordine di data, il fascicolo aperto dalla procura di Roma che lo vede indagato per "istigazione all'odio razziale" in merito ad alcune affermazioni contenute nel suo libro "Il mondo al contrario". Ci sono poi tre indagini della magistratura militare per "peculato e truffa", che riguardano delle spese che sarebbero state rendicontate ma mai sostenute in qualità di addetto militare italiano a Mosca dal 7 febbraio 2021 al 18 maggio 2022. Vannacci fu poi espulso insieme ad altri 23 tra ufficiali e militari su iniziativa del Cremlino, che rispose a un'analoga iniziativa del governo Draghi. Tre le contestazioni: indennità di servizio per i familiari percepite illecitamente durante il periodo in Russia, spese per benefit legate all’auto di servizio non autorizzate, rimborsi per l’organizzazione di eventi e cene che non sarebbero stati organizzati.

La Lega lo difende: "Inchieste a orologeria"

Non è mistero che la Lega di Matteo Salvini, per cercare di arginare l'ormai costante emorragia di voti e per cercare di recuperare terreno su Fratelli d'Italia, punti a candidare Vannacci alle prossime elezioni europee, magari in tutte le circoscrizioni. "Vannacci - commentano fonti di via Bellerio - è un uomo amato dai cittadini e scomodo al palazzo. Visto che non riescono a intimidirlo in altro modo ci provano con inchieste e minacce. La nostra stima nei suoi confronti non cambia, anzi aumenta". A rendere ora più probabile una candidatura di Vannacci, anche un fattore meramente economico: con la sospensione da parte del ministero della Difesa, il generale potrebbe trovarsi una busta paga più che dimezzata, cosa che renderebbe decisamente più appetibile uno stipendio da europarlamentare.