Perché Giorgia Meloni va in Albania

La premier Giorgia Meloni ha mantenuto la promessa data: andare in Albania. La presidente del Consiglio è infatti arrivata oggi 14 agosto a Valona, nel sud del Paese, per una visita lampo e un incontro informale con il primo ministro albanese Edi Rama. "Anche Giorgia Meloni farà un po' di ferie in Albania", aveva detto il leader del Paese delle aquile al Foglio qualche giorno fa, dopo averla invitata, insieme alla sua famiglia, a trascorrere qualche giorno in Albania. La premier allora rispose che avrebbe fatto di tutto per passare a salutare il primo ministro di Tirana. E così ha fatto.

La leader della destra italiana è partita da Brindisi per attraversare l’Adriatico in direzione Albania, con un traghetto di linea. Meloni ha lasciato nella mattinata di oggi la masseria dove è stata ospite con la famiglia a Ceglie Messapica, in Puglia, per recarsi, con la figlia e il compagno, a Valona. Nella breve visita, Meloni e Rama dovrebbero avere un incontro non ufficiale nella villa del premier albanese, vicino a Valona.

Secondo l'emittente albanese, Vizion Plus, è stato Rama a invitare la premier per una visita privata nel Paese. Visita che avviene mentre le spiagge albanesi hanno fatto registrare un boom di presenze di turisti italiani, con il capo del governo di Tirana che nei giorni scorsi in un post su Facebook aveva paragonato gli italiani in ferie in Albania nel 2023 agli albanesi che partirono per l'Italia nel 1991, con la foto dell'arrivo al porto di Bari l'8 agosto di 32 anni della nave 'Vlora' con 20mila persone a bordo. Dal vostro Paese un’invasione da mezzo milione, non diventeremo la nuova Riviera. Stravedo per Meloni, se foste furbi investireste di più qui”, aveva detto in una intervista.

In un'intervista a 'Libero' rilasciato lo scorso 12 agosto, il premier socialista ha definito Meloni "una tigre": "Nella scena internazionale Giorgia ha sorpreso tutti e alla grande direi, perché si aspettavano un mostro fascista che avrebbe marciato sull'Europa e si sono trovati davanti una donna con una abilità mostruosa nel comunicare da grande europeista, senza sbagliarne una".