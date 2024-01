Meloni candidata alle europee fa crescere FdI, Schlein affossa il Pd. Ecco il sondaggio

Se la premier Giorgia Meloni si presentasse capolista in tutte le circoscrizioni alle prossime elezioni europee, Fratelli d’Italia potrebbe guadagnare lo 0,8 per cento, passando dal 28,5 al 29,3 per cento; al contrario, se la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, facesse lo stesso, i dem perderebbero mezzo punto, passando dal 19,5 al 19 peer cento.

Meloni candidata penalizza Lega e Forza Italia

È quanto emerge dal sondaggio Porta a Porta, realizzato dall’istituto demoscopico Euromedia Research, relativo alle intenzioni di voto alla tornata elettorale di giugno. La rilevazione calcola anche gli effetti delle due eventuali candidature sulle performance degli altri partiti. La candidatura della presidente del Consiglio penalizzerebbe i due partiti alleati: la Lega di Matteo Salvini passerebbe dall’8,4 al 8,2 per cento, mentre Forza Italia passerebbe dal 7,5 al 7,2 per cento; stabile Noi Moderati, che resterebbe allo 0,3%.

Il M5S si conferma terzo partito

Per Euromedia Research, il Movimento 5 stelle si confermerebbe terzo partito e con Giuseppe Conte capolista passerebbe 17,8 al 18,1 per cento, insidiando il Pd. In questo caso, però, la candidatura dell’ex presidente del Consiglio non è mai stata contemplata e l’interessato ha già ribadito in più occasioni che non sarà della partita. Elly Schlein capolista farebbe calare anche l’Alleanza Verdi-Sinistra che passerebbe dal 3,4 al 3,3 per cento mentre +Europa scenderebbe dal 2,5 al 2,4 per cento.

Renzi e Calenda possono trascinare i frammenti del Terzo Polo

Va meglio ai centristi dell’ex Terzo Polo: Azione, qualora il suo leader Carlo Calenda si presentasse capolista in tutte le circoscrizioni, passerebbe da 4,3 al 4,6 per cento. Ancora più accentuato il "boost" che darebbe Matteo Renzi ai consensi di di Italia Viva, che con lui capolista in tutta Italia salirebbe dal 2,8 al 3,3 per cento. Infine, L’istituto ha calcolato anche il dato del valore complessivo degli schieramenti in campo: il Centrodestra (Fdi-Lega-Fi-Noi Moderati) raggiungerebbe il 44,7 per cento senza la candidatura Meloni e il 45 per cento con la sua candidatura, mentre il Centrosinistra (Pd - Verdi e Si - +Europa) passerebbe dal 25,4 al 24,7 per cento con la candidatura Schlein.