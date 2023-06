Grillo agli attivisti M5s: "Fate le brigate di cittadinanza, mettete il passamontagna"

"Volete il leader? Ma siate i leader di voi stessi. Fate le brigate di cittadinanza, mascheratevi coi passamontagna e di nascosto andate a fare i lavoretti. Mettete a posto le aiuole, i marciapiedi e di nascosto scappate". Lo ha detto Beppe intervenendo dal palco della manifestazione promossa a Roma dal Movimento 5 stelle, alla quale ha partecipato anche la leader del Pd, Elly Schlein. Parole che hanno subito scatenato le polemiche da parte del centrodestra.

"Gravi, sconcertanti e inaccettabili parole di Beppe Grillo alla piazza di Movimento 5 Stelle e Pd. Parlare di brigate di cittadinanza e passamontagna per invitare i cittadini a reagire evoca pagine drammatiche della storia del nostro Paese. Ci chiediamo se anche Elly Schlein sia pronta a indossare il passamontagna per reagire contro il governo di centrodestra sotto il simbolo delle brigate", si legge in una nota della Lega. "Chi fa lavoretti per il bene comune e pulisce giardinetti non ha bisogno di passamontagna: l'evocazione di Grillo al suo uso è un incitamento alla violenza, che, come diceva Isaac Asimov, è l'ultimo rifugio degli incapaci. E anche degli imbecilli", dice il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Mentre il senatore del Gruppo Azione-Italia Viva Enrico Borghi chiede a Giuseppe Conte di prendere le distanze da Grillo.