Chi sostiene la Lega vince una giornata con lei: la riffa social di Laura Ravetto

''Oggi è il mio giorno, nel senso che è il giorno dedicato a me per sostenere la Lega. Se vorrete, vi allego l'indirizzo, qualunque erogazione liberale detraibile al 26%, va bene qualunque importo... In ogni caso grazie, grazie che mi seguite...''. È il messaggio social con il quale la leghista Laura Ravetto ha lanciato la raccolta fondi a sostegno del Carroccio su X.

E il premio è, di fatto, una giornata in sua compagnia. ''Quello che contribuirà di più verrà con me in una redazione televisiva, il secondo farà un giro con me in Parlamento, il terzo potrà mettere sui miei social un messaggio a sua discrezione. Se siete interessati a questo, se volete sostenerci, se credete nelle nostre battaglie fate una donazione" puntualizza la senatrice leghista.

Una curiosa riffa social quindi pensata per tutti i followers dell'ex deputata forzista. La raccolta fondi, all'epoca dei social e degli influencer, si fa anche così.

Continua a leggere su Today.it...