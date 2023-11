Treno Frecciarossa in ritardo di due ore, "Lollobrigida lo fa fermare, scende e prosegue in auto blu": è bufera

Fioccano le richieste di dimissioni dall'opposizione. Fratelli d'Italia parla invece di "sciacallaggio". Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, cognato della premier Giorgia Meloni, è sceso da un treno Frecciarossa che aveva accumulato un forte ritardo, in una fermata straordinaria a Ciampino (Roma). Ieri ci sono stati pesanti ritardi su tutta la rete per colpa di un guasto tra Napoli e la capitale. Ma perché è un "caso? Procediamo con ordine.

Il ministro Lollobrigida e il treno Alta Velocità in ritardo

Il ministro Lollobrigida, secondo quanto ricostruisce oggi il Fatto, che vi dà ampio spazio in prima pagina, era diretto a Napoli Afragola, da dove poi si sarebbe dovuto recare a Caivano per un'inaugurazione istituzionale e poi tornare a Roma per registrare la trasmissione 'Avanti Popolo', condotta da Nunzia De Girolamo. Il Frecciarossa 9519 partito da Torino alle 7.00 e diretto a Salerno aveva accumulato 111 minuti di ritardo, quasi dure ore. Trenitalia era stata costretta a dirottare tutte le Frecce e gli Intercity sulla vecchia linea ferroviaria Roma-Napoli. Rfi ha autorizzato il capotreno a una fermata straordinaria a dove il ministro, che era salito a Roma Termini intorno alle 12, è sceso col suo staff e ha preso l'auto blu verso Caivano.

Trenitalia avrebbe confermato che dopo la ripartenza da Termini è stata in effetti disposta la fermata alla stazione di Ciampino, dove sono scese le istituzioni presenti a bordo per fare fronte agli impegni istituzionali. La possibilità è prevista dal regolamento delle Ferrovie dello Stato. Non ci sarebbero stati ulteriori ritardi per i passeggeri. Il ministro ha usufruito di una "fermata ad hoc" del Frecciarossa: a scendere assieme a lui ci sarebbero state solo una o due persone del suo entourage. Non è però affatto chiaro se ci sia stata o meno una richiesta del ministro o del suo staff per ottenere la fermata straordinaria, oppure se questa sia stata decisa da qualcun altro in autonomia, a prescindere dalla presenza del politico a bordo. Non sono certo comuni le fermate straordinarie, tutti gli altri passeggeri diretti a Sud non avevano, ovviamente, altri mezzi di trasporto pronti all'uso per arrivare a destinazione. In ogni caso la polemica era ormai pronta ad accendersi.

Lollobrigida e il Frecciarossa, opposizioni all'attacco: "Arroganza ingiustificabile". "Si dimetta"

"Il ministro Lollobrigida non può trasformare i treni italiani nella sua auto blu - commenta il deputato dem Andrea Casu, della presidenza del gruppo Pd alla Camera - La fermata straordinaria imposta da Lollobrigida a Ciampino, come si apprende oggi dalla stampa, è un atto di un'arroganza ingiustificabile, uno schiaffo in faccia a tutti i cittadini e le cittadine che erano sul suo stesso treno, già in ritardo, e a tutte le persone che fronteggiano ogni giorno i disservizi causati dalla mancanza di finanziamenti nei trasporti da parte del governo meloni di cui fa parte. Presenteremo immediatamente un'interrogazione in parlamento per fare subito piena luce su questa brutta storia".

"Se il ministro Lollobrigida ha davvero fermato un treno Alta Velocità in una stazione sul percorso Roma-Napoli ed è sceso proseguendo poi in macchina siamo in presenza di un abuso di potere senza precedenti - attacca Matteo Renzi sui social - I ministri possono usare i mezzi dello Stato ma non possono fermare i treni di tutti i cittadini. Se la notizia sarà confermata chiederemo in Aula le dimissioni di Lollobrigida".

Sempre da Italia Viva, anche il senatore Enrico Borghi è molto critico nei confronti dell'esponente meloniano: "La notizia che circola riguardo alla presunta richiesta del Ministro Lollobrigida di far fermare appositamente un treno ad alta velocità sulla tratta Roma-Napoli sono estremamente preoccupanti: l’uso improprio del ruolo pubblico è per noi inaccettabile. I ministri possono utilizzare i mezzi dello Stato, ma non devono interferire con i servizi ferroviari dei cittadini, e tanto meno abusarne in modo feudale. Se questa notizia sarà confermata, è nostro dovere chiedere le dimissioni del Ministro Lollobrigida in Aula".

"Un treno è in ritardo e il Ministro Francesco Lollobrigida lo fa fermare per salire assieme al suo staff su un’auto blu per non perdere l’opportunità di tagliare un nastro a un evento. Il cognato di Giorgia Meloni, paracadutato in un posto di governo, è una barzelletta che non fa ridere. A tutti i passeggeri che si trovavano sullo stesso Frecciarossa in cui viaggiava Lollobrigida rivolgiamo la nostra solidarietà: non essere imparentati con la Presidente del Consiglio significa sopportare in silenzio i soprusi di chi utilizza un mezzo pubblico come fosse il suo taxi privato". Così in una nota Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

Fratelli d'Italia: "Sciacallaggio"

Il partito getta acqua sul fuoco: "Nella giornata di ieri il treno Frecciarossa 9519 partito da Torino e diretto a Salerno ha accumulato un ritardo di quasi due ore per un guasto sulla linea alta velocità. Su quel treno si trovava il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida diretto a Napoli Afragola per recarsi a Caivano per l'inaugurazione di un nuovo parco urbano. Trenitalia ha confermato che è stata disposta una fermata alla stazione di Ciampino per garantire a chiunque avesse voluto di scendere. Dunque non solo al ministro e al suo staff. Nulla di più chiaro. Stamattina si leggono commenti contro Lollobrigida di squallidi sciacalli che aggrediscono un ministro che in tutti i modi ha cercato di far fronte agli impegni istituzionali per confermare la sua presenza a Caivano dove con il governo Meloni lo Stato è tornato a garantire sicurezza. Quella che con i governi Pd era un lusso per ricchi. Non è più tempo per sterili polemiche: gli avvoltoi se ne facciano una ragione", dichiara il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d'Italia in Campania.

La presunta fermata "ad personam" fa discutere tra incredulità, ironia, richieste di chiarimenti e un po' di italica rassegnazione. Sia come sia, #lollobrigida è tra gli hashtag più commentati oggi su tutti i social network.

Io mi ricordo la meravigliosa fermata #Frecciarossa a Città della Pieve, quando il Governo era Draghi. O quelle di #arezzo e #chiusi ai tempi di Boschi e toscani. E Reggio per Delrio e tante altre ad personam. Almeno #Lollobrigida non ha imposto una nuova fermata per tutti — Davide Vecchi (@davide_vecchi) November 22, 2023

E bravo ministro #Lollobrigida. Così fa un vero patriota che ha a cuore la nazione e i cittadini. Se i treni non arrivano in orario come ai tempi del duce e del gerarca Graziani, li fai fermare e scendi, che problema c'è. Il treno blu. Gli altri passeggeri, chissenefrega. — Paolo Berizzi (@PBerizzi) November 22, 2023

Dalla sovranità alimentare per l’Italia alla sovranità ferroviaria per se stesso. Se risultasse vera la notizia che Lollobrigida ha fatto fermare un treno, non dovrebbe attendere oltre e correre in Parlamento a spiegare.



I cittadini, già vessati da un sistema di trasporti… November 22, 2023

