Lollobrigida: "Ho chiesto io se il treno poteva fermare a Ciampino"

"Ho ritenuto di chiedere se fosse possibile effettuare una fermata straordinaria, senza alcuna pretesa di ricevere un trattamento di favore, ma nel pieno rispetto del regolamento delle Ferrovie dello Stato". È questo il passaggio più saliente dell'intervento alla Camera con cui il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha dato la sua versione sul caso del treno Frecciarossa che si è fermato a Ciampino per farlo scendere. Com'è ormai noto, Lollobrigida era atteso a Caivano per l'inaugurazione del nuovo parco urbano, ma il ritardo accumulato dal treno aveva messo a rischio la sua presenza nel comune campano. Un impegno istituzionale a cui non voleva mancare come ha rimarcato lo stesso ministro nel corso del "question time" alla Camera, rispondendo a una interrogazione dell'opposizione.

La versione di Lollobrigida in aula

"L'interrogazione che avete scritto mi chiede di chiarire se la mia condotta sia ascrivibile alla normale attività del dicastero di cui sono responsabile: la risposta è sì" ha chiarito il ministro dell'Agricoltura definendo "pretestuose" le polemiche sulla vicenda. Dopo aver parlato a lungo dell'impegno che lo attendeva a Caivano, Lollobrigida è andato al punto.

Quando è arrivato in stazione, il treno Frecciarossa che lo avrebbe dovuto portare da Roma a Napoli "risultava in ritardo di pochi minuti, un tempo evidentemente compatibile con gli impegni istituzionali legati al mio ruolo. Subito dopo la partenza - ha proseguito - il treno dell'alta velocità è stato deviato, a prescindere da me, sulla linea ferroviaria ordinaria ed è stato annunciato un ritardo prima di 75 minuti e successivamente di 100 minuti. In pochi chilometri il treno si è fermato più volte ed a lungo". Un ritardo che "ha messo a rischio la possibilità di partecipare agli eventi ricordati" a "danno del personale scolastico, del personale dell'Arma dei carabinieri" e "specialmente di tanti cittadini che sostavano all'aperto in una giornata di allerta meteo per la Regione Campania".

"Ho chiesto una fermata straordinaria, ma nessun trattamento di favore"

Nel suo intervento in aula Lollobrigida ha dunque ammesso di aver chiesto "se fosse possibile effettuare una fermata straordinaria, senza alcuna pretesa di ricevere un trattamento di favore". A tal proposito il ministro ha richiamato il regolamento delle Ferrovie dello Stato "che ben conosco, avendo svolto l'incarico di Assessore regionale ai trasporti".

Proprio Fs dopo l'episodio aveva diffuso una nota sostenendo che se il ritardo supera i 60 minuti, "il passeggero ha diritto al rientro al punto di partenza o ad altra località intermedia di sua scelta", ma la richiesta viene vagliata caso per caso e deve essere "legata a particolari esigenze quali, ad esempio di emergenza, di ordine pubblico". Durante il question time, l'esponente del governo ha quindi sottolineato che come già chiarito da Fs ci sono state negli ultimi sei mesi 207 casi di fermate straordinarie "per le più disparate ragioni al fine di consentire la discesa di utenti dai convogli ferroviari".

"Aggiungo che, in questo caso, come dichiarato dai responsabili di Ferrovie dello Stato, non v'è stato alcun disagio ulteriore all'utenza, né costo aggiuntivo e che tutti i passeggeri hanno avuto la possibilità di scendere alla stazione di Ciampino", ha sottolineato il ministro. "Sono certo di aver fatto il mio dovere: la mia presenza ad un'iniziativa come quella di Caivano rappresentava la vicinanza dello Stato in un territorio martoriato dalla criminalità". Il sunto dunque è che è stato Lollobrigida a chiedere che il treno effettuasse una fermata straordinaria a Ciampino. Una richiesta che evidentemente è stata accolta, anche se il ministro sostiene di essersi attenuto alle regole di Ferrovie dello Stato e di non aver ricevuto favoritismi rispetto agli altri passeggeri.

