"Lucia Annunziata candidata alle elezioni"

Lucia Annunziata l'asso nella manica di Elly Schlein alle prossime elezioni europee: secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera la giornalista che a maggio si era dimessa dalla Rai "per incompatibilità" con il governo Meloni, sarà tra i candidati del Partito Democratico nel collegio del Sud insieme a Sandro Ruotolo e Pina Picierno. In corsa anche il sindaco di Bari Antonio Decaro mentre per il governatore Michele Emiliano ci sarebbe il paracadute del terzo mandato da presidente della Regione Puglia.

Più complicato il risiko per la circoscrizione centro dove ballano i nomi di Marta Bonafoni e Laura Boldrini, ma anche dell'ex governatore Nicola Zingaretti e del sindaco di Firenze Dario Nardella in scadenza di mandato. Tra i nomi di primo livello nelle regioni del Nord il primo cittadino di Bergamo Giorgio Gori e l'assessore milanese Pierfrancesco Maran, Chiara Gribaudo, Irene Tinagli e il capodelegazione uscente Brando Benifei. Ma per il Pd la spina più pesante è quella di Stefano Bonaccini: il suo mandato da governatore dell'Emilia-Romagna scade nel 2025 e non ci sarebbe possibilità di una terza elezioni: tuttavia ha l'incarico di gestire la ricostruzione post alluvione e le porte di Bruxelles - almeno per ora - resterebbero precluse.