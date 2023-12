Rai, scoppia un nuovo caso. Il dem Furfaro: "Hanno manipolato le mie dichiarazioni"

Mentre infuriano le polemiche per il servizio del Tg1 su Atreju, la manifestazione di Fratelli d'Italia a cui il telegiornale della prima rete della tv di Stato ha dedicato uno spazio giudicato da molti eccessivo, nella Rai che le opposizioni ormai chiamano Tele Meloni scoppia una nuova polemica.

L'attacco di Furfaro

A scatenarla il parlamentare del Partito Democratico, Marco Furfaro, che ha partecipato come ospite alla trasmissione "Ping Pong", condotta da Annalisa Chirico su Radio 1. La giornalista è considerata una delle più vicine ai partiti dell'attuale maggioranza. A scatenare le ire del deputato, un comunicato probabilmente diramato dall'organizzazione del programma che gli attribuisce delle frasi mai dette in merito all'inchiesta di Report che ha coinvolto i colleghi Alessandro Zan e Michela Di Biase.

"Apprendo che la trasmissione 'Ping Pong' avrebbe inviato un comunicato nel quale si riporta un mio commento alle inchieste di Report fatto durante la diretta di questa mattina – scrive Furfaro –. Nel comunicato sono incredibilmente riportate, come mie, frasi che non ho mai pronunciato. Le parole e i giudizi sulle inchieste della conduttrice Annalisa Chirico sono state riportate come mie, un fatto di una gravità inaudita, tanto più perché stiamo parlando di servizio pubblico. Un episodio che segna un precedente pericoloso ed è l'emblema di un clima inquietante nel servizio pubblico se le parole di un esponente dell'opposizione, chiarissime, come si può facilmente ascoltare dalla registrazione dell'audio sul sito, vengono riportate in modo inventato. Fare una cosa come questa nell'era dello streaming è grottesco, per questo mi aspetto la rettifica e le scuse della trasmissione, sperando che sia stato un errore in buona fede e non un tentativo maldestro di creare notizie squalificanti".

Le scuse di Annalisa Chirico

La risposta della conduttrice arriva nel primo pomeriggio, ma la pezza sembra essere peggiore del buco. "Oggi a Ping Pong è intervenuto l'on. Marco Furfaro, ospite ricorrente del nostro programma su Radio1. A proposito di Report e delle società di Zan & Di Biase, Furfaro NON ha mai parlato di 'inopportunità politica' (l'ho detto io), ma ha evidenziato l'assenza di illeciti. Mi scuso con Marco Furfaro, membro segreteria nazionale Pd, che torneremo a invitare, purtroppo alcune agenzie hanno attribuito a lui un virgolettato pronunciato da me. Siamo tutti umani, ed errare è umano". Furfaro accetta le scuse e il caso sembra chiuso, ma ora ad arrabbiarsi sono i giornalisti delle agenzie di stampa.

Le agenzie: "Cestineremo i prossimi comunicati"

"Il comunicato è stato riportato fedelmente e quel virgolettato era scritto come è uscito – spiega un collega a Montecitorio – quindi l'errore non è delle agenzie ma del service che lavora per la trasmissione, esterno alla Rai, che ha diffuso informazioni errate. Chirico farebbe bene a scusarsi anche con i colleghi, perché non è bello scaricare le proprie responsabilità su altri. Una cosa è certa, i prossimi comunicati provenienti da quella fonte saranno cestinati".

