L'ipotesi della Marina militare per fermare gli sbarchi. Salvini: "Alcuni Paesi finanziano le Ong"

Salvini invoca il pugno duro sui migranti. "Io penso che non si debba escludere nessun tipo di intervento..." ha detto il vicepremier ospite di Stasera Italia (Rete 4) rispondendo a una domanda del conduttore Nicola Porro sul possibile uso di navi della Marina militare per fermare i migranti. "Ci sono tanti modi per bloccare, ridurre un flusso: a mali estremi estremi rimedi" ha aggiunto. Salvini ha poi chiarito il senso della sue parole sulla presenza di una "regia" dietro gli sbarchi. "Le organizzazione criminali sono coordinate. Ma aggiungo qualcosa. La sensazione è che alcuni Paesi stranieri, anche europei, stiano finanziando delle associazioni che contribuiscono a questo flusso migratorio. E penso ad alcuni governi che stanziano milioni di euro per le missioni navali di alcune Ong".

Ora in Sicilia, in collegamento con Rete 4 con Nicola Porro, prima di tornare domani in tribunale per il processo Open Arms a Palermo. State con noi.

https://t.co/ZdEKuE0OQR — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 14, 2023

Non solo. "Ci sono istituzioni tedesche che danno milioni di euro a Ong tedesche per portare i migranti in Italia. È un fatto". Parole che faranno discutere. Giorni fa, come ricordato sopra, Salvini aveva definito gli sbarchi "un atto di guerra" spiegando che qualcuno vuole "mettere in difficoltà un governo scomodo". Accuse che ora indirizza addirittura ad alcuni Paesi e istituzioni europee.

Per affrontare l'emergenza migranti, ha aggiunto Salvini a Rete4, "la via diplomatica è necessaria da percorrere.Occorre, però, fare anche altro. Dobbiamo arginare questo flusso con ogni mezzo necessario. Il governo sta ragionando su una via italiana, perché se ne sbarcano 4-5mila al giorno è una bomba sociale... Meloni comunque ha fatto e continua a fare un lavoro sovrumano. Penso che Giorgia a livello nazionale e internazionale stia restituendo una centralità perduta in passato. Naturalmente serve tempo. In dieci mesi non risolvi i problemi degli anni precedenti". Quanto all'Ue per il vicepremier "se ne frega di quello che accade a Lampedusa e Ventimiglia. Quindi è evidente che nelle ultime ore il governo italiano, lasciato colpevolmente da solo da una Europa distratta, deve risolverlo da solo il problema...".

Continua a leggere su Today...