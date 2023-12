Salvini: "Il salario minimo? I piccoli imprenditori rinunciano allo stipendio per pagare i dipendenti"

Dovendo scegliere tra datori di lavoro e dipendenti, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, non sembra avere dubbi: "Sul salario – ha detto intervenendo all'assemblea di Confesercenti – parlo a lavoratrici e lavoratori che spesso e volentieri rinunciano a fine mese al loro stipendio per pagare i loro dipendenti e i loro collaboratori, quindi parlare di salario minimo penso che sia irrispettoso di un privato che produce lavoro e ricchezza".

La paga oraria minima sarebbe "irrispettosa"

Insomma, se una piccola e media impresa offre salari che fanno vivere le persone ben sotto la soglia di povertà, per Matteo Salvini sarebbe "irrispettoso" chiedere al titolare di pagare meglio i suoi sottoposti. "Imporre per norma, calando dall'alto burocraticamente un salario minimo orario - continua il vicepremier - significa mettere in difficoltà tantissimi commercianti, artigiani e piccoli imprenditori. E per assurdo portare indietro i dipendenti che in Italia sono coperti da contratti collettivi nazionali nel 97% dei casi quasi sempre superiori a quanto previsto da qualcuno con il salario minimo".

Quando giustificava i camerieri pagati 600 euro

Non è la prima volta che Salvini prende le parti dei datori di lavoro. Era successo anche nel 2021, in pieno post pandemia, quando criticò il reddito di cittadinanza mettendolo a confronto con gli stipendi dei camerieri sottopagati. "Molti imprenditori – aveva detto – da nord a sud lamentano il fatto che si sentono dire troppi no da coloro ai quali propongono un posto di lavoro perché la risposta è 'mi conviene tenermi i 500 euro per restare a casa a vedere gli Europei di calcio'. Ci sono dei contratti. Non ci sono gli imprenditori sfruttatori. Molto semplicemente: se tu prendi 600 euro per stare a casa a guardare la televisione e ti offrono 600 euro per andare a fare il cameriere, la soluzione la lascio intuire".

