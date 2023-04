Elezioni regionali Friuli-Venezia Giulia: risultati in diretta

Seggi aperti anche oggi per le regionali in Friuli-Venezia Giulia. L'affluenza è in netto calo. Alle 23 di ieri aveva votato il 35 per cento degli aventi diritto. Il calo è sensibile se si raffronta con il dato di cinque anni fa, il 2018, quando alle 23 aveva votato il 49,65%; in quella tornata, però, si votava in un solo giorno.

Si vota fino alle 15 di oggi, quattro i candidati alla presidenza della Regione sono: il governatore uscente Massimiliano Fedriga, strafavorito e sostenuto dal centrodestra, Massimo Moretuzzo appoggiato da Pd, M5s e altre liste del centrosinistra; Alessandro Maran, candidato del Terzo Polo; infine Giorgia Tripoli sostenuta dalla lista Insieme Liberi. Si vota anche per il rinnovo delle amministrazioni di 24 comuni, di cui 12 in provincia di Udine. Per Udine e Sacile, comuni con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti, l'eventuale turno di ballottaggio si terrà tra due settimane, domenica 16 e lunedì 17 aprile.

L'interesse intorno all'appuntamento elettorale a livello nazionale è minimo, più che altro perché l'esito è scontato. Alle ultime elezioni politiche il centrodestra ha sfiorato il 50%. Nel 2018 Massimiliano Fedriga vinse con il 57,09% dei voti. Colpi di scena non ce ne saranno. Si sa da mesi che stravincerà Fedriga, governatore leghista pronto al bis. C'è un pizzico di curiosità per gli equilibri interni nel centrodestra, scontata la crescita di Fratelli d'Italia (che con ogni probabilità vorrà infatti la vicepresidenza a scapito di Forza Italia), ma la Lega spera di pareggiare i conti con i meloniani, sommando i propri voti a quelli della lista civica del presidente. Il Pd, che è fisso da tempo al 18% da queste parti, punta a crescere sull'onda del rinnovato interesse tra gli elettori progressisti per le sorti del principale partito di centrosinistra dopo la vittoria di Elly Schlein alle primarie. Punta al 20 per cento.

Lo scrutinio delle elezioni regionali inizierà oggi lunedì 3 aprile, a partire dalle 15 con la chiusura dei seggi, quello delle elezioni comunali invece inizierà immediatamente dopo. Sarà eletto Presidente della Regione colui che ottiene il maggior numero di voti validi espressi (maggioranza relativa). Alle liste collegate al presidente eletto spetta il 60% dei seggi se il candidato ha ottenuto più del 45% dei voti validi, oppure il 55% dei seggi, se il candidato ha ottenuto il 45% o meno dei voti validi.

