Il Movimento 5 stelle candida Michele Santoro alle elezioni europee

Mancano circa 270 giorni alle elezioni Europee, che si terranno tra il 6 e il 9 giugno del prossimo anno. Nei grandi partiti le manovra sono iniziate, anche se molti protagonisti si scherniscono dietro la solita frase: "È ancora presto per pensarci". Ma c'è chi ci ha già pensato eccome. Nel Pd l'ex presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è da considerare come candidato sicuro. Così quello di Marta Bonafoni, consigliera regionale e coordinatrice della segreteria nazionale di Elly Schlein: lei a RomaToday ha smentito l'intenzione di candidarsi a Bruxelles, ma per più di qualcuno potrebbe arrivarle la richiesta direttamente dalla segretaria Pd. Ha smentito pubblicamente la volonta di candidarsi con i dem la giornalista ed ex conduttrice Rai Lucia Annunziata.

Per una giornalista che esce dalla rosa dei candidati c'è tuttavia un nome di peso, anche lui ex della tv pubblica, in predicato di salto a Bruxelles. È infatti Michele Santoro il nome sui cui punterebbe il Movimento 5 stelle. La rosa è nelle mani del presidente Giuseppe Conte che avrebbe carpito la disponibilità dell'ex presidente dell'Inps Pasquale Tridico, e dell'ex direttore di Avvenire Marco Tarquinio. A Michele Santoro l'offerta sarebbe già stata recapitata ma non vi sarebbe stata ancora una risposta dall'ex conduttore e giornalista.

Altro nome che potrebbe entrare nella rosa M5s è quello di Alfonso Pecoraro Scanio, ex ministro dell'Ambiente, ex presidente della Federazione dei Verdi e candidato senza successo in una lista civica a sostegno di Virginia Raggi nel 2021.

A destra è un cantiere in corso con Fratelli d'Italia che potrebbe decidere di mandare avanti Fabrizio Ghera, attuale assessore della giunta Rocca, e Forza Italia a riproporre l'uscente Salvatore De Meo.

In zona centro, il progetto di Matteo Renzi per un soggetto politico moderato con protagonista Italia Viva fa sicuramente gola a molti e adesso bisognerà vedere i rapporti con Carlo Calenda di quali nuovi capitoli si arricchiranno. Nelle fila del suo partito, Renzi può contare su diversi "pezzi da novanta" nel Lazio. Una di questi è Marietta Tidei, consigliera regionale regina delle preferenze. Poi c'è Azione, l'altra metà del cielo moderato. Recentemente Alessio D'Amato ha lasciato il Pd per aggregarsi alla squadra di Calenda. L'ex assessore regionale alla Sanità dovrebbe diventare coordinatore di Azione nel Lazio e candidato capolista nella circoscrizione Centro.