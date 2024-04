Sondaggio Ixè: cala la fiducia nel governo ma le opposizioni non convincono per niente gli elettori

Cala la fiducia nel governo ma le opposizioni non sono ancora viste come un'alternativa credibile. Si potrebbe riassumere così l'ultima rilevazione pubblicata dall'Istituto Ixè a due mesi dalle elezioni europee di giugno. Il partito della premier resta saldamente al comando, ma si ferma al 26,6 per cento, ben lontano dall'obiettivo del 30 per cento. Nella maggioranza, il dato più importante è il sorpasso di Forza Italia sulla Lega. Come ha scritto Fabrizio Curridori su queste pagine, Berlusconi da morto prende più voti di Salvini.

Sul fronte delle opposizioni, lieve flessione per il Partito Democratico di Elly Schlein, che sfiora il 20 per cento, e crescita per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che lo tallona con il 16,4 per cento. In coda abbiamo Azione, Stati Uniti d'Europa e Alleanza Verdi Sinistra sul filo della soglia del 4 per cento necessaria per superare lo sbarramento. Il partito di Carlo Calenda, secondo Ixè, al momento non raggiungerebbe l'obiettivo.

Le opposizioni non sono (ancora) un'alternativa credibile

Due dati interessanti sono quelli che pesano la fiducia nel governo e nei partiti di opposizione. Se l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni non naviga proprio in buone acque, con un indice di fiducia che si ferma al 39 per cento, contro il 60 per cento che si divide tra "nessuna fiducia" (27,6 per cento) e "poca fiducia" (33 per cento), dalle parti delle opposizioni è ancora notte fonda. Solo il 25 per cento degli elettori, secondo Ixè, pensa che le opposizioni siano una valida alternativa: il dato scorporato è addirittura deprimente, con "molta fiducia" che raccoglie un misero 1,5 per cento e "abbastanza fiducia" al 23,3 per cento. Insomma, il 75,2 per cento degli intervistati non ha fiducia nelle forze di opposizione.