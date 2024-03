L'ultimo sondaggio: Pd sopra il 20%, crollo M5s. E Forza Italia supera la Lega

In Italia, le elezioni europee si svolgeranno l'8 e il 9 giugno 2024. Quali sono le intenzioni di voto degli italiani in vista di questo importante appuntamento elettorale? Il sondaggio di Ipsos illustrato oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera registra qualche modifica dei rapporti di forza sia nell'area governativa che nell'opposizione. E dice che Fratelli d'Italia è ancora il primo partito con il 27,5% dei consensi nelle intenzioni di voto degli elettori: cresce di mezzo punto percentuale e avrebbe virtualmente già superato l'asticella fissata dalla premier Giorgia Meloni (il 26% ottenuto alle ultime politiche).

Dietro c'è il Partito democratico, staccato ma al di sopra della soglia "psicologica" del 20%: viene stimato al 20,5%, in crescita di oltre un punto rispetto all'ultimo sondaggio Ipsos. A seguire c'è il Movimento 5 stelle con il 16,1%, in calo: oltre quattro punti in meno rispetto ai dem, mentre nelle stime del voto politico tallonava il Pd di Elly Schlein.

Nel centrodestra, invece, si consolida il sorpasso di Forza Italia sulla Lega: gli azzurri sono stimati all'8,7% - mezzo punto in più rispetto a un mese fa -, mentre il partito di Matteo Salvini è all'8%. Sempre secondo Ipsos, Alleanza Verdi Sinistra e Italia Viva hanno il 3,3% ciascuno, a seguire Più Europa con il 2,8% e Azione con il 2,5%. Pace Terra Dignità, la nuova lista di Michele Santoro, è accreditata dell'1,5%. Ricordiamo che per avere una rappresentanza nel Parlamento europeo c'è una soglia di sbarramento del 4%.

Cresce l'astensionismo. Il 52,5% degli italiani è orientato a non votare o è incerto, ben quattro punti in più rispetto all'astensione effettiva registrata alle ultime elezioni europee del 2019. I dati, spiega Nando Pagnoncelli, sono confrontati con il sondaggio Euronews effettuato da Ipsos in diversi Paesi europei, tra cui l'Italia, circa un mese fa.

Per quanto riguarda il governo Meloni, il suo gradimento rimane alto: oggi è a quota 47, in crescita di un punto rispetto al mese scorso ma in calo rispetto ai fasti dell'esordio, quando arrivava al 51. Anche il gradimento nei confronti della premier Giorgia Meloni rimane elevato (48), ma a ottobre 2023 era a 54. Tra i leader di partito, oggi il più popolare è Antonio Tajani con un gradimento del 36%, seguito da Giuseppe Conte con il 31% ed Elly Schlein con il 27%. Matteo Salvini è al 24% e Maurizio Lupi di Noi Moderati al 21%. Chiudono la classifica Carlo Calenda con il 17% di consensi e Matteo Renzi con il 15%.