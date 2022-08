Caso Ruberti, Stancanelli è il nuovo capo Gabinetto di Roma

Sarà Alberto Stancanelli a prendere il posto di Albino Ruberti, l'ex capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dimessosi dopo la pubblicazione di un video nel quale minacciava il fratello di un candidato dem.

La scelta di Stancanelli è stata comunicata proprio da Gualtieri, che ha individuato il consigliere della Corte di Conte come Capo di Gabinetto di Roma e che chiederà oggi stesso al presidente della Corte dei Conti l'autorizzazione per rendere formalmente operativo quanto prima il nuovo incarico. "Ringrazio ancora Albino Ruberti per lo straordinario lavoro svolto in questi mesi", ha detto Gualtieri in una nota, in cui ha elogiato la figura di Stancanelli.

Il caso Ruberti ha scosso il Campidoglio e il Partito Democratico, in corsa per le elezioni del 25 settembre. Nella serata di giovedì 18 agosto, il quotidiano Il Foglio ha pubblicato un video in cui si vede un litigio furioso avvenuto fuori da un ristorante di Frosinone durante il quale Ruberti urla e minaccia di morte il dem ed ex deputato europeo Francesco De Angelis con il fratello Vladimiro.