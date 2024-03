Sondaggi: l'obiettivo minimo di Meloni, Schlein, Salvini e Conte alle elezioni europee 2024

Fratelli d'Italia, Pd, M5S e Lega tutti in crescita. Forza Italia, dopo il boom delle elezioni regionali in Abruzzo, scende. Il sondaggio Swg per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto se si andasse alle urne oggi. Fratelli d'Italia si conferma il primo partito e, guadagnando lo 0,2%, sale al 27%. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni allunga sul Pd, che cresce dello 0,1% e ora vale il 19,9%. Progresso dello 0,3% per il M5S e per la Lega, che rispettivamente approdato al 15,6% e all'8,3%.

Frena invece Forza Italia, che scende al 7,7%. Giù anche Verdi e Sinistra (4,1%) e Azione (4%). Italia Viva sale al 3,4%, seguita da +Europa (2,8%), Democrazia Sovrana e Popolare (1,6%), Psce Terra Dignità (1,6%), Noi Moderati (1,1%).

Ultimo sondaggio: gli obiettivi dei partiti

La premier ha fissato al 26% l'asticella minima per il voto di giugno: "Vittoria per me sarebbe confermare il risultato che mi ha portato al governo", ha detto la scorsa settimana. Il distacco dalle altre formazioni, tanto di opposizione quanto di maggioranza, è in ogni caso molto netto.

Non ci sono dubbi sul fatto che sarà FdI il primo partito alle elezioni europee. Nei mesi scorsi vari osservatori avevano ipotizzato che una discesa in campo di Meloni stessa in lista (ancora possibile, la decisione dopo Pasqua) avrebbe potuto spingere Fratelli d'Italia fino al 30%. Fissare l'obiettivo al 26% consentirà a Meloni di celebrare tutto quello che otterrà in più come una vittoria.

Restando nel centrodestra, Matteo Salvini si aggrappa alla soglia minima del 10%, che rappresenterebbe comunque un passo avanti rispetto all'8,8% delle elezioni politiche del 2022 (l'exploit salviniano del 34,3% alle europee del 2019 è preistoria). Se il Carroccio si fermerà ben sotto al 10, la leadership interna di Salvini sarebbe in bilico.

Il Pd è collocato da tutti i sondaggi tra il 19 e il 20%, che è il minimo sindacale per la segretaria Elly Schlein, che spera in un 22-23% che cementerebbe la sua leadership tra i dem. Gli occhi saranno puntati soprattutto sullo scarto con il M5s di Giuseppe Conte, dato intorno al 16%.

I tre partiti ex terzo polo (Italia Viva, Azione e +Europa) corrono da soli e devono superare la soglia di sbarramento del 4% per poter eleggere rappresentanti in Europa: non è affatto detto che ce la facciano. E anche per questo è facile prevedere un protagonismo mediatico ancora più robusto del solito di Matteo Renzi e Carlo Calenda nei prossimi due mesi.