L'ultimo sondaggio in vista delle elezioni europee che "fa contenti tutti"

Un sondaggio realizzato da YouTrend-Quorum per conto di Alleanza Verdi e Sinistra, in vista delle elezioni europee del prossimo 9 giugno, è una boccata d'ossigeno per i "piccoli partiti". Sarebbero infatti oltre la soglia di sbarramento del 4 per cento, nella migliore delle ipotesi, sia AVS, sia gli Stati Uniti d'Europa della strana coppia Renzi-Bonino, sia Azione di Calenda. Ma solo Alleanza Verdi-Sinistra è oltre al 4 anche nel limite inferiore della "forbice".

Va, però, sempre rimarcato che il margine di errore esplicitato da chi ha effettuato il sondaggio è del 3,1 per cento. Insomma, tutto può succedere. Fratelli d'Italia è ampiamente il primo partito, con percentuali che paiono ricalcare quelle del successo elle elezioni politiche del settembre 2022, seguito da Pd e M5s. Si prospetta un serratissimo testa a testa tra Forza Italia e Lega per la quarta piazza.

Fratelli d'Italia 26,1-28,1%

Partito Democratico 18,2-20,2%

Movimento 5 Stelle 14,9-16,9%

Lega 7,6-9,1%

Forza Italia 7,4-8,9%

Alleanza Verdi-Sinistra 4,1-5,6%

Stati Uniti d'Europa 3,7-5, 2%

Azione 3,7-5,2%

Altri partiti 6,0-7,5%

Affluenza 50-54%

"I numeri del sondaggio che abbiamo commissionato a Youtrend sono eloquenti in merito ai risultati che Alleanza Verdi Sinistra avrà alle prossime elezioni - esultano con un entusiasmo forse eccessivamente improvvido Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni - saremo la lista sorpresa di questa tornata elettorale. Una forbice che va dal 4,1% al 5,6% dimostra che sicuramente AVS andrà in Europa a impedire che si compatti ancora di più una maggioranza di una destra non più moderata. Andremo in Europa con i nostri programmi, le nostre idee e le nostre personalità a impedire che si consolidi questo scenario", concludono. Agli elettori l'ardua sentenza.